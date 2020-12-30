Son dakika! 308 jandarmayla, yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika

KONYA'da yılbaşı öncesi 308 jandarma personelinin katılımıyla 610 iş yerinde sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi. 16 şişe kaçak viski ele geçirilirken, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi 610 iş yerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yaptı. 308 jandarmanın katıldığı denetimlerde eğitimli bir köpekle de uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlerde 2 bin 270 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yapılan denetimde 16 şişe kaçak viski ele geçirilirken 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldı.

?