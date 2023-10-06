İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:
14 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.
2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum"
Son Dakika › Güncel › 'Kafes Operasyonu'yla 39 suç örgütü çökertildi! 307 kişi gözaltında - Son Dakika