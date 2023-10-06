'Kafes Operasyonu'yla 39 suç örgütü çökertildi! 307 kişi gözaltında - Son Dakika

'Kafes Operasyonu'yla 39 suç örgütü çökertildi! 307 kişi gözaltında

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:44

31 ildeki 39 suç örgütüne yönelik düzenlenen ''Kafes Operasyonu'nda 307 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

31 KENTTE EKİPLER SAHAYA İNDİ

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

  • Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
  • Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
  • Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
  • Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
  • Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
  • Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
  • Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
  • İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
  • İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
  • Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
  • Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü
  • Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiğiNitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
  • Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenSuç Grubu ile
  • Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

14 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

  • Operasyonlar kapsamında:
  • 161 tabanca
  • 164 av tüfeği

2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum"

Son Dakika: 31 ildeki 39 suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu'nda 307 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kafes Operasyonu'yla 39 suç örgütü çökertildi! 307 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kafes Operasyonu'yla 39 suç örgütü çökertildi! 307 kişi gözaltında - Son Dakika
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