Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı

Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirtti. Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

338 MİLYON LİRA KAZANÇ

Bu kapsamda Kırklareli de 2020 yılı Temmuz ayında başlayan sulama sezonun 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Kırklareli ve ilçelerinde toplam 114 bin 60 dekar tarım arazisi sulandığını, Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandığını açıkladı.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, Kırklareli ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

(Halil Dağ/İHA)