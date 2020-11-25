Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı - Son Dakika

Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı

25.11.2020 10:05
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı, System.String[]

Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandı.

Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirtti. Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

338 MİLYON LİRA KAZANÇ

Bu kapsamda Kırklareli de 2020 yılı Temmuz ayında başlayan sulama sezonun 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, 2020 yılı sulama sezonunda Kırklareli ve ilçelerinde toplam 114 bin 60 dekar tarım arazisi sulandığını, Kırklareli ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 114 bin 60 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandığını açıkladı.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz" dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, Kırklareli ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

(Halil Dağ/İHA)

Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı
Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı

Kaya Yıldız, Tekirdağ, Tarım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu         
08:22
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de 114 bin dönüm sulanan alanda ülkeye 338 milyon lira kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei