Son dakika: 35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık, yağma gibi 14 ayrı suçtan 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan Celal Ceylan (34) polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı olan kişileri yakalamak için yaptığı çalışmada hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi 14 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 8 ay kesin hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi de olan Celal Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Akçakoyunlu Mahallesi'nde Celal Ceylan'ın eşkaline benzeyen bir kişiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi girdiği bir evde yakaladı.

'KEMAL' DEDİ, 'CELAL' ÇIKTIPolislere hiçbir şey yapmadığını belirterek, isminin Kemal olduğunu söyleyen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin burada yapılan parmak izi kontrolünde Celal Ceylan olduğu ortaya çıktı. Ceylan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.