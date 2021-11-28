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Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti - Son Dakika

Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti

28.11.2021 09:40

Son dakika: Meteoroloji, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava tahmin raporunu paylaşıldı. 5 günlük rapora göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekilen açıklamada, Uşak, Bilecik, Kütahya ve Burdur'un da aralarında bulunduğu 36 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan rapora göre; önümüzdeki haftanın ortasında yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacak.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE ONLARCA İLDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.

36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat
36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırıtna (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti

Meteoroloji, Aralık, Kasım, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti - Son Dakika
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