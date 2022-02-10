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36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında reddi heyet talebi - Son Dakika

36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında reddi heyet talebi

10.02.2022 14:05
36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında reddi heyet talebi

İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada, müşteki avukatları celsede reddi heyet talebinde bulunurken, mahkeme heyeti de talebin İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirilmesine karar verdi.

İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada, müşteki avukatları celsede reddi heyet talebinde bulunurken, mahkeme heyeti de talebin İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirilmesine karar verdi.

Ege Denizinde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanında 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süresinde 2 sanık tahliye edildi.

Davanın bugün İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hüseyin Özkan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile davacılar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak Rıza Bey Apartmanında hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan'a ifade verdi. Kızının kıyafetleriyle duruşmaya gelen Doğan, gözyaşları içinde konuşarak, "Bugün, kızımın çocuklar için aldığı oyuncakları, okuduğu kitapları, ayakkabısını, olay yeri inceleme poşetini, 57 gün taşıdığı nişan yüzüğünü getirdim. Sizler de evlat sahibisiniz. Biraz empati yapmanızı istiyorum. Mezar taşını getirmeye gücüm yetmedi. Binanın çürük olduğunu bilmelerine rağmen kızım ve arkadaşlarını ölüme bırakmışlar" dedi.

Doğan'ın ardından söz verilen avukatı Gürbüz Ejder, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak reddi heyet talebinde bulundu. Talep üzerine konuyu değerlendiren heyet, kendilerinin tarafsız olduklarını ve davadan çekilmelerini gerektirecek bir durum olmadığını, ancak ret talebiyle ilgili olarak dosyanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/İHA)

36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında reddi heyet talebi

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Seferihisar, Mahkeme, İzmir, Ege, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında reddi heyet talebi - Son Dakika


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