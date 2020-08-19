Son dakika... 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı - Son Dakika

Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 37 cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde şekerleme satışı yapılan iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:50

Kaynak: AA

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