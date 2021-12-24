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Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

24.12.2021 12:01

Son dakika habere göre 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiGAZİANTEP Gaziantep'te, iki gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te, iki gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi kadının, sahte alkol nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, 22 aralık 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir miktar alkol alan 38 yaşındaki Hatice M., bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İki günlük yaşam savaşını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, bir çocuk annesi kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede 2 gün boyunca yaşam savaşı veren 38 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sahte alkol iddiası

Talihsiz kadının ölüm nedeni ile ilgili sahte alkol ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceği vurgulandı. Hatice M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

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Gaziantep, Şahinbey, Otopsi, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 38 yaşındaki kadın alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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