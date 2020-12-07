Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

07.12.2020 09:34

Son dakika haberlerine göre (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada Bursa'da bir apartmanın içerisindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından görüntülendi.

(BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

BURSA - Bursa'da bir apartmanın içerisindeki motosikleti çalan hırsız, kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya rağmen sokakta gezen 20-25 yaşlarındaki genç, bir apartmanın kapısının aralık olduğunu fark etti. Apartmana giren şüpheli, yaklaşık 4 dakika sonra apartmanda kilitli olan 16 RGB 21 plakalı motosikleti çalarak hızla kaçtı.

Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark eden F.K. ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada
Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! (BURSA - Özel) 4 dakika içinde motosikleti çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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