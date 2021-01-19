Son dakika! 4 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde "Mahrem İmamlık" yaptıkları anlaşılan 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

-İHA-