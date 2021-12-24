4. kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir davasında tanıklar dinlendi

İSTANBUL Esenyurt'ta 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in davasında erkek arkadaşı Kenan Daniş'in yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme, bir sonraki celse maktulün oğlu Çetin Can K.'nın beyanının alınmasına karar verdi.

Esenyurt'ta 9 Mart 2021'de Sevcan Demir 4. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Demir'in erkek arkadaşı Kenan Daniş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daniş'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile tanıklar da katıldı.

"Sanık bize 'öldürdüm, başında bekliyorum' dedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktulün teyzesi Rukiye Tosun "Olay günü maktulün annesiyle Samsun'daydım. O gün yeğenim Sevcan da yanımıza, Samsuna gelecekti. Biz o gün ablamla birlikte maktulü görüntülü aradık. Eli sargılıydı. Çenesinde morluk gördük. Sevcan elini kaldırarak 'anne bunu bana Kenan yaptı, Kenan beni öldürecekmiş' dedi. Ablam sonra hemen Kenan'ı arardı. Kenan ablama 'Senin kızın bitirmiş, Samsun'a gidecekmiş ama ben onu göndermeyeceğim, giderse çok kötü şeyler yapacağım' dedi. Sonra biz Sevcan ile görüntülü konuşurken Kenan eve geldi. Sevcan ve Kenan bağrışmaya başladı. Sonra telefon kapandı. Biz maktulü tekrar aradığımızda sanık telefona yanıt verdi. Sanık bize 'öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim" dedi.

Duruşmada mahkeme tanık Rukiye Tosun'un kaydettiği ses kayıtlarını açmasını istedi. Mahkeme başkanı dinlenen ses kayıtlarının net olarak anlaşılamadığını duruşmada aktardı.

Sevcan Demir'in kuzeni Yeşim Tosun ise olay günü maktulün evine gittiğini beyan ederek "Olay günü Sevcan memlekete gidecekti. Kafeste beslediği kuşu bana verecekti. Sevcan'ın evine gittiğimde valizleri hazırdı, akşam saat 20.30 sıralarında yola çıkacaktı. Sevcan'ın oğlu Çetin Can da hazırdı. Oturduk yarım saat konuştuk. Ben Kenan ile durumunu sorunca bana yorulduğunu ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Sonra Kenan geldi. Tartışmaya başladılar. Yanlarına giderek bir kaç defa sessiz olmaları konusunda uyardım. Ben maktulün oğlunu etkilenmesin diye kendi annemin evine götürdüm. Aradan 2 saat geçti. Sevcan'ı merak ettim ve aradım. Cevap vermeyince yanına gittim. Kapıyı açtığında saçları dağınık bir vaziyetteydi, valizleri dağıtılmıştı. Otobüs saati de geçmişti. Maktul bana 'sen çocukların yanına git, kapımı kilitleyeceğim, gelirse polisi arayacağım' dedi. Ben de evden ayrıldım" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada müşteki avukatları tarafından dinlenilmesi talep edilen maktulün oğlu Çetin Can K.'nın ise dosyaya mağdur olarak kaydı yapıldı. Mahkeme Çetin Can K.'nın kimliğinin yanında olmaması nedeniyle bir sonraki celse dinlenilmesine karar verdi.

"Doğrular ortaya çıkacaktır"

Tutuklu sanık Kenan Daniş ise tanık beyanlarına itiraz ederek "Beyanları kabul etmiyorum. Kurgudur, onları Allah havale ediyorum. Doğrular ortaya çıkacaktır. Ben tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kenan Daniş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme maktulün oğlu Çetin Can K.'nın bir sonraki celse avukat ve pedagog eşliğinde beyanının alınmasına da hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kenan Daniş'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan Kenan Daniş ilk duruşmada Sevcan Demir'i öldürmediğini savunmuştu.