Afyonkarahisar'da eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren şahsın intihar ettiği olayda silah seslerini duyan komşular, önce çocukların torpil patlattıklarını düşündüklerini sonrasında ise dışarı çıktıklarında dehşet verici olayı öğrendiklerini ifade etti.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki ismi öğrenilmeyen şahıs kayınpederini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdükten sonra gittiği evde kayınvalidesi ve eşini vurdu. Ardından tekrar sokağa çıkan şahıs bu defa aynı tabanca ile çenesinin altından kendisini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan kayınvalide yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kocasının silahından çıkan mermiler ile vurulan eşi ise evde öldü.

Olayın ardından yaşadıklarını gazetecilere anlatan komşulardan Melike İzmir, silah seslerini önce çocukların patlattıkları torpil sesi sandıklarını kaydederek, "Biz olayı görmedik ama 4 silah sesi geldi. Çocuklar torpil patlatıyor sandık. 15 dakika sonra ambulans geldi ceset torbasının çıktığını gördük. Ölen kişinin kızı ile arkadaştım ama aile üyelerini tanımıyordum. Ailenin 2 çocuğu vardı, bir kız bir erkek" diye konuştu.

Öte yandan, olayda ölen şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, saldırının gerçekleştiği olayda evin mutfak camına isabet eden kurşunlar ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

(Gökten Ceylan/İHA)