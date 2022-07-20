Son dakika... 4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika
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Son dakika... 4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı

20.07.2022 15:51

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hakkari'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda Pinyanişi aşiretine bağlı Y. ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı M. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi. Köye geçici süreliğine giriş-çıkışlar yasaklanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazelerinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.

(Mimar Kaya - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika

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