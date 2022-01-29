Son dakika: 4 SAĞLIKÇININ YARALANDIĞI SALDIRI ANININ GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KONYA'da yüksekten düşme nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen yaralıya müdahale eden 1'i kadın 4 hemşire, çıkan tartışmada hasta yakını olan 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlardan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı 1 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşireler A.Ş., B.Ö., N.Ö. ve C.A.Y., hastaya müdahale etmeye başladı. Bu sırada hastanın bir yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek, tepki gösterdi. Çıkan tartışmada hasta yakını A.Ş.'ye "Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da katıldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hemşirelere saldırı anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş., 4 hemşireye saldırdığı anlardaki kargaşanın yaşandığı görülüyor. Aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan hemşirelere mesai arkadaşları müdahale etti. Saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.