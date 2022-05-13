Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
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Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

13.05.2022 11:14
Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., isimli şahıs yakalanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika


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