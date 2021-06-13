Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi - Son Dakika

Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana devam eden aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çin Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşıları ile sonbaharı rahat bir şekilde karşılamak hedefleniyor.

"AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK"

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kuaför ve berberler, şoförler, kurye ve kargo çalışanları başta olmak üzere farklı meslek grupları için aşı randevuları açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah ise yeni bir müjde verdi. Koca'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz."

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde bugüne kadar toplam 33.348.403 doz aşı uygulandı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 19.693.643 olarak açıklanırken, 2. doz olanların sayısı ise 13.654.760 oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

12 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi. Vefat sayısı 75 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 112 oldu. Öte yandan ağır hasta sayısı, 1 Eylül 2020'den bu yana ilk defa 973 seviyelerine düştü.