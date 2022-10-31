Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında gözaltında alınan 2 maden mühendisi tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında gözaltında alınan 2 maden mühendisi tutuklandı

31.10.2022 18:07

14 Ekim'de Bartın'da meydana gelen ve 41 maden işçimizin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 maden mühendisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin soruşturmada 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü ve müessese yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilertaksirle 41 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanıyor. Bilirkişi heyetinin ön raporu da açıklandı. Raporda, metan gazı ölçümleri, sondaj ve dinamitle patlatma işlemlerinde ihmaller tespit edildi.

BAZI ŞÜPHELİLER İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden bir kısmı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde yeterli yer olmadığı için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Son Dakika! 41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciasıyla ilgili 2 maden mühendisi tutuklandı

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Gözaltındaki 24 kişinin adliyeye sevkleri bugün tamamlandı. Savcılıkça ifadesi alınan 6 kişi serbest 2 mühendis tutuklandı. 16 kişinin adliyede ki işlemleri sürüyor.

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SON DAKİKA: Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında gözaltında alınan 2 maden mühendisi tutuklandı - Son Dakika
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