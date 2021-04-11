Son dakika! 41 yaşındaki mimar koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Öker'in cenaze töreni Derecik Cami'de gerçekleştirildi. Törene, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci , Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Şefaattin Sağdıç, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Saral ile Şeref Aydın , Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Şaban Çakır , Atakum Belediyesi personeli ile Öker'in sevenleri katıldı.

Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki Mimar Gökhan Öker, 15 gündür korona virüsü tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Öker'in vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Samsun 'da 41 yaşındaki Mimar Gökhan Öker, korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökhan Öker ailesinin, sevenlerinin ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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