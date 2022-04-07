Son Dakika | 430 hektarlık orman yangını sanığına 5 yıl hapis - Son Dakika
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Son Dakika | 430 hektarlık orman yangını sanığına 5 yıl hapis

07.04.2022 13:13
Son Dakika | 430 hektarlık orman yangını sanığına 5 yıl hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de 430 hektar ormanın küle döndüğü yangınla ilgili yargılanan tutuksuz sanık Ekrem Yener'e 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de 430 hektar ormanın küle döndüğü yangınla ilgili yargılanan tutuksuz sanık Ekrem Yener'e 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edildi. Yangında 430 hektar orman küle döndü. Yapılan incelemede, yangının kapalı durumdaki bir restoranın yakınındaki ateşten çıktığını belirleyen ekipler, Ekrem Yener'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yener tutuklandı. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yener hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi. Geçen yıl aralık ayında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen celsede savcı, Yener hakkında 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan 7 yıla hapis cezası talebinde bulundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık salonda yer almadı.

Mahkeme heyeti, sanığın yangından sonra kaçıp gizlenmesinin, sonradan olay yerine gelip söndürme çalışmalarına katılmasının bir katkı sağlamadığını ve söz konusu zararın karşılanamayacak büyüklükte olduğunu belirterek sanık Ekrem Yener'e 'taksirle orman yangınına neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. - İZMİR

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Yangın, İzmir, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 430 hektarlık orman yangını sanığına 5 yıl hapis - Son Dakika


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