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Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

19.11.2021 16:49
Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğle sonu telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20'de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı( 57) Kolay yolunda çalıştığı iş yeri olan SASKİ'de gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra adliyesine sevk edildi. Burada cumhuriyet savcısına sucunu itiraf eden katil zanlısı, geniş güvenlik önlemleri altında cinayetin işlendiği İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'taki apartmana getirildi. Daha sonra tekrar adliyeye götürülen zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.'nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı
Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı
Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

Hisarcık, Samsun, Polis, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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