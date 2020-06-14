Son Dakika | 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda tek başına maç izledi

Son dakika haberi... Polonya'da Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz, 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda tek başına maç izledi.

Polonya'da Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz, 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda tek başına maç izledi.

Korona virüs nedeniyle stadyumların seyircilere kapalı olduğu Polonya'da Tomasz Zolkiewcz, isimli taraftar Çarşamba günü Slaska Wroclaw takımının maçını vinç kiralayarak izlemişti. Zolkiewcz'in fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasının ardından kulüp yetkilileri Zolkiewicz'e ulaşarak, bugün oynanan LKS Lodz maçına davet etmişti. Zolkiewicz, bugün 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda LKS Lodz maçını tek başına izledi. Zolkiewicz, bu maçta da takımının tek destekçisi olurken, Slask Wroclaw, LKS Lodz'u 4-0 mağlup etti.

Öte yandan Polonya'da 19 Haziran'dan itibaren stadyumların kapasitesinin yüzde 25'i kadar taraftarın maçlara alınması planlanıyor. - VARŞOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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