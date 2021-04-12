Son dakika: 47 yaşındaki kadın okçunun hedefi, kurulacak Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı'na girebilmek - Son Dakika

Son dakika: 47 yaşındaki kadın okçunun hedefi, kurulacak Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı'na girebilmek

12.04.2021 11:43
Son dakika: 47 yaşındaki kadın okçunun hedefi, kurulacak Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı'na girebilmek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye ikinciliği olan Dursun Buçakçı, bu yıl kurulması planlanan milli takımda forma giyebilmek için çalışıyor.

Geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye ikinciliği olan Dursun Buçakçı, bu yıl kurulması planlanan milli takımda forma giyebilmek için çalışıyor.

Çukurova Üniversitesinde memur olarak çalışan 3 çocuk annesi Dursun Buçakçı (47), küçük yaştan itibaren severek izlediği filmlerdeki kadın savaşçılar gibi ok atmak istedi.

Bu hevesini gerçekleştirmeye bir türlü fırsat bulamayan Dursun Buçakçı, geleneksel Türk okçuluğu yapan bir arkadaşının yönlendirmesiyle daha önce bir spor geçmişi olmamasına rağmen 4 yıl önce ok atmaya başladı.

Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nde başladığı sporda kendini geliştiren Dursun Buçakçı, yerel ve bölgesel dereceler elde etti.

Son olarak Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Açık Saha Türkiye Şampiyonası finallerinde ikinci olan Dursun Buçakçı, bu yıl içinde kurulması planlanan milli takımda forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Buçakçı, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren tarihi savaş filmlerine meraklı olduğunu söyledi.

Filmlerdeki kahramanlar gibi ok atma isteğine bir arkadaşının yönlendirmesiyle 43 yaşında başlayabildiğini ve 4 yıldan bu yana da önemli başarılar kazandığını belirten Dursun Buçakçı, şöyle devam etti:

"Türkiye ikinciliği elde ettim. Bu yıl kurulması planlanan milli takıma kısmet olursa gitmeyi hedefliyorum. Milli formayı giymek beni gururlandırır, mutlu eder. Tabii o formayı giymek için de bayağı çalışmak, formayı giymeyi hak etmek gerekiyor. Onun için de gerekli mücadeleyi yapacağız inşallah."

Dursun Buçakçı, iş hayatı nedeniyle ağırlıklı olarak hafta sonu ok çalışmalarına devam ettiğini, ancak fırsat buldukça iş çıkışı da üniversite yerleşkesindeki sahada antrenman yaptığını kaydetti.

Başarılı sporcular milli takım kampına davet edilecek

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve Adana Temsilcisi Erhan Uzman, daha önce çok az sayıda kişinin icra ettiği geleneksel okçuluğun, 2019 yılında Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Kendilerine zaman zaman herhangi bir sporla uğraşmamasına rağmen içinde savaşçı karakteri bulunduğu aşikar olan sporcuların geldiğini aktaran Uzman, Dursun Buçakçı'nın da bu tarz sporculardan olduğunu söyledi.

Federasyonun bu yıl milli takım kurma çalışması olacağını ifade eden Uzman, "Federasyonumuz kurulalı 2 sene oldu. Bu yıl düzenlenecek bazı müsabakalarda dereceye girecek sporcular, aldıkları puanlara göre milli takım seçme ve geliştirme kamplarına davet edilecek. Dursun Hanım da Allah nasip ederse bu müsabakalarda davet edilen sporcular içinde olacaktır." diye konuştu.

Uzman, bu sporun kentte gelişmesi için destek verenlere, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: 47 yaşındaki kadın okçunun hedefi, kurulacak Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı'na girebilmek - Son Dakika Spor


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