- 48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı - Son Dakika

- 48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı
26.10.2020 15:40
- 48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı Samsun'da hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.
- 48 yıl cezası bulunan şahıs siber polisine yakalandı
SAMSUN - Samsun'da hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından hakkında toplam 48 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ileri sürülen 37 yaşındaki S.B.'nin adresini tespit etti. Siber polisi S.'yi İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan S.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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