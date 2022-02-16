Üye Girişi
Son Dakika | 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Son Dakika | 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı

16.02.2022 13:56
Son Dakika | 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı

Son dakika haberlerine göre El Cezire (Al Jazeera) Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 9-13 Eylül'de beşincisi düzenlenecek uluslararası belgesel festivaline 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

El Cezire (Al Jazeera) Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 9-13 Eylül'de beşincisi düzenlenecek uluslararası belgesel festivaline 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

El Cezire Balkanlar'dan yapılan açıklamaya göre, 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), El Cezire Media Network ve Al Jazeera Media Institute iş birliğiyle, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Bütün ülkelerden yapımcı ve yazarların başvurusuna açık olan festival, televizyon yayıncılığına yönelik belgesellere odaklanacak.

Sosyal olguları ele alan ve gerçek hayat hikayelerini tasvir eden belgeselleri desteklemeyi amaçlayan festivale, "www.ajbdoc.ba" web sitesindeki başvuru formu veya Film Freeway platformu aracılığıyla başvurulabilecek.

Resmi seçkisi eylül ayında duyurulacak festival kapsamında farklı kategorilerde 20 belgesel izleyicilerle buluşacak.

Etkinliğin kapanış gecesinde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" sahiplerini bulacak.

YORUMLAR
500

Balkanlar, El Cezire, Belgesel, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:54 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP'yi hoş tutalım ama boş tutalım yaklaşımının farkındayız!
13:53 Yemin törenine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:35 Köpekleri taşladığını görünce uyardılar! Gözü dönmüş adam, köpekleri bırakıp onlara saldırdı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
12:39 Donmak üzerelerdi! Bozayı yavrularını köpekler kurtardı
13:17 KDV indirimi yansımaya başladı! 1 kilo et 10 TL daha ucuz
08:57 Arsızlığın böylesi! Çaldığı tüpü geri bayiye sattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement