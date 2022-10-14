Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti

14.10.2022 17:01

İnşaatlarda çalışmak için Van'dan Bilecik'e gelen inşaat işçisi 5 kardeşin bıçaklı ve tornavidalı kavgası kanlı bitti. Ağır yaralanan Baran S. hastanede yaşamını yitirirken gözaltına alınan diğer 4 kardeş, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Çalışmak için Van'dan Bilecik'e gelen inşaat işçisi kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kardeşler arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Kardeşlerin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında Baran S., ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S., ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Baran S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti

4 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.'nin 4 kardeşi de gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S., Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Van haber... Van'da 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van haber... Van'da 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA

Bilecik, Fırat, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
16:46 İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü
16:45 Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 18:27:42. #1.13#
SON DAKİKA: Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement