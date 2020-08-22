Son dakika! 5. kattan düşen zihinsel engelli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'de annesi ile birlikte misafirliğe giden 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk apartmanın 5. katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Y. 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu ile arkadaşı olduğu öğrenilen Aysun İ.'nin evine gitti. Ebeveynlerin bir anlık dalgınlığı 7 yaşındaki zihinsel engelli Metin Y.,5. katın penceresinden aşağıya düştü. Anne Hülya Y., çocuğunun düştüğünü görmesi üzerine imdat çığlıklarıyla aşağıya indi. Sesleri duyan ve yardıma koşan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan zihinsel engelli çocuğa ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Ağaçlar düşme hızını kesti

Olay yerine sevk edilen Olay Yeri inceleme ekipleri, zihinsel engelli çocuğun düştüğü 5. kattaki dairede ve bahçede incelemelerde bulundu. Metin Y.'nin düştüğü alanda bulunan ağaç dalları hızını kestiği ve bu sebeple kırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Metin Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ