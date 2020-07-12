Son dakika! 5 kişilik otomobilde 10 kişilik seyahat - Son Dakika

Son dakika! 5 kişilik otomobilde 10 kişilik seyahat

Son dakika haberi... 5 kişilik otomobilde 10 kişilik seyahat Aksaray'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan otomobilden tam 10 kişi indi.

5 kişilik otomobilde 10 kişilik seyahat

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AKSARAY - Aksaray'da en fazla 5 kişilik kapasiteye sahip olan otomobilden tam 10 kişi indi. Bir otomobilin araç güvenlik kamerasına yansıyan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs önlem ve tedbirlerini alt üst eden görüntüler 'yok artık' dedirtti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinden Ereğli Kapı Mahallesi istikametine seyreden ve içerisinde kucak kucağa oturan yolcuların bulunduğu bir otomobil, Ereğli Kapı Mahallesinde durdu. Otomobil sürücüsünün aracı park etmesinin ardından otomobilin kapıları açıldı ve sanki bir minibüsten yolcu iner gibi otomobilden 1'i bebek, 4'ü çocuk toplam 10 kişi indi. Otomobilin marka ve model itibariyle küçük olması ve 10 kişinin bu otomobilden inmesi görenleri de şaşkına çevirdi. Korona virüs önlem ve tedbir kurallarını adeta alt üst eden otomobil sürücüsü daha sonra otomobili park ederek 9 kişi ile birlikte otomobilin yanından ayrıldı. Tüm bu yaşananlar başka bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı, Koronavirüs, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 00:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 5 kişilik otomobilde 10 kişilik seyahat - Son Dakika
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