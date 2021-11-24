5 kişinin öldüğü davanın duruşma gününde taraflar arasında yeniden silahla kavga çıktı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde geçtiğimiz yıl iki husumetli aile arasında çıkan ve 5 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın duruşması sonrasında taraftar arasında silahlı kavga yaşandı.

Yıldız ve Güneş ailelerinin taraf olduğu davanın bugün görülen duruşması sonrasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Adliye önünde karşılaşan taraflardan Güneş ailesinden Y. Güneş, Yıldız ailesinin içinde bulunduğu 25 AAP 160 plakalı minibüse silahla ateş etti. M. Yıldız'ın omzundan yaralandığı kavgada minibüsün camları kırıldı. Polis adliye önünden kaçan tarafları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olay geçen sene 30 Mayıs tarihinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde meydana geldi. 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti.

Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş'le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y., gübre dökmeye giden Güneş ailesi üyeleri ile tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Köseler Mahallesinden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Durum mahalle muhtarı tarafından polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y. ve B.Y. isimli şüphelilerin 03 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasına müteakip, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.