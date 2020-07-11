Son Dakika | 5 metrelik ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | 5 metrelik ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde parktaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan, ancak sonrasında inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde parktaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan, ancak sonrasında inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi sonrasında itfaiye eri tarafından sokağa bırakıldı.


Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki Cumhuriyet Parkındaki bir ağaca çıkan kedinin inemediği gören vatandaşlar durumu itfaiye arayarak haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri bölgeye giderek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağacın üstünde olduğunu gören ekipler ardından ağaca merdiven ile tırmandı. İtfaiye eri kediyi merdivenle çıktığı ağacın tepesinden alarak aşağı indi. Sonrasında ise itfaiye erinin elinden kurtulan kedi kendini sokağa bırakarak gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR

İtfaiye, Şuhut, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 5 metrelik ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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