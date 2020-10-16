Son dakika! 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon - Son Dakika

Son dakika! 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon

16.10.2020 07:10
Son dakika! 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon, System.String[]

Son dakika haberleri: Adana'da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden tefeci olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde eden tefeci olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Türk Lirası, Operasyon, Gözaltı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 07:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç sağlayan tefecilere operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei