Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde camide ki elektrik kaçağı nedeni ile bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Alaplı Doğancılar köyü Merkez Cami mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki G.S. isimli çocuk, cami çevresinde açıkta bulunan elektrik kablosuna dokundu. Elektrik kaçağı olduğu ileri sürülen kabloyu dokunduğu anda akıma kapılarak yere yığılan küçük çocuğun yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK