Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı - Son Dakika

Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı

04.11.2020 10:46
Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı, System.String[]

Son dakika habere göre Antalya İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli 'Çelik Kafes' ismini verdiği uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli 'Çelik Kafes' ismini verdiği uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yatak bazası altında çarşafla gizlenmeye çalışan şüpheli ile çay paketi içine uyuşturucu madde saklayan şüpheli dikkati çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 'Çelik Kafes' operasyonu düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği operasyonda 400 jandarma personeli görev aldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapılan adreslere yönelik operasyonda Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheliyi gözaltına aldı.ÇAY PAKETİ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDEHavadan jandarma helikopterinin karadan ise hassas burunlu narkotik köpeğinin destek verdiği operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve çok sayıda hassas terazi ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın sırasında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu dikkati çekti. Bir şüphelinin evine yapılan baskında uyuşturucunun sigara paketinin içerisine yerleştirilen küçük çay paketlerine gizlendiği dikkati çekerken zanlının uyuşturucu aldığı şırınga ve benzeri gereçler de yattığı kanepenin yanı başında ele geçirildi. Zanlı kelepçelenerek gözaltına alındı.YATAK BAZASI ALTINDA ÇARŞAFLA GİZLENMEYE ÇALIŞTIBir başka eve yapılan baskında ise jandarma personeli eve ayakkabılarıyla girmeyip, galoş giydiği görülürken, bir evde ise yakalanmak istemeyen bir şüpheli yatak bazasının altında çarşafla kendisini kamufle etmeye çalıştı. Bazayı kaldıran jandarma ekipleri şüpheliyi saklandığı yerden çıkarıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDAJandarmanın düzenlediği operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin yapılan Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A. adlı bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte jandarma personeli kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.


İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı ABD'de seçim yarışı kıran kırana devam ederken anket şirketleri bir kez daha çuvalladı         
10:09
Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor         
09:53
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Gözü yaşlı anne, evden kaçan 15 yaşındaki kızına seslendi: Ne olursun geri dön Gözü yaşlı anne, evden kaçan 15 yaşındaki kızına seslendi: Ne olursun geri dön         
08:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:02:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei