Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, helikopter destekli 'Çelik Kafes' ismini verdiği uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yatak bazası altında çarşafla gizlenmeye çalışan şüpheli ile çay paketi içine uyuşturucu madde saklayan şüpheli dikkati çekti.Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli 'Çelik Kafes' operasyonu düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği operasyonda 400 jandarma personeli görev aldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapılan adreslere yönelik operasyonda Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheliyi gözaltına aldı.ÇAY PAKETİ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDEHavadan jandarma helikopterinin karadan ise hassas burunlu narkotik köpeğinin destek verdiği operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve çok sayıda hassas terazi ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın sırasında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu dikkati çekti. Bir şüphelinin evine yapılan baskında uyuşturucunun sigara paketinin içerisine yerleştirilen küçük çay paketlerine gizlendiği dikkati çekerken zanlının uyuşturucu aldığı şırınga ve benzeri gereçler de yattığı kanepenin yanı başında ele geçirildi. Zanlı kelepçelenerek gözaltına alındı.YATAK BAZASI ALTINDA ÇARŞAFLA GİZLENMEYE ÇALIŞTIBir başka eve yapılan baskında ise jandarma personeli eve ayakkabılarıyla girmeyip, galoş giydiği görülürken, bir evde ise yakalanmak istemeyen bir şüpheli yatak bazasının altında çarşafla kendisini kamufle etmeye çalıştı. Bazayı kaldıran jandarma ekipleri şüpheliyi saklandığı yerden çıkarıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.AÇLIKTAN ÖLEN BULUT BEBEĞİN ANNESİ DE GÖZALTINDAJandarmanın düzenlediği operasyonda geçen ocak ayında yanında kaldığı erkek arkadaşına 7 aylık Bulut bebeği bırakarak ortadan kaybolan B.A. da gözaltına alındı. Açlıktan hayatını kaybeden Bulut bebeğin yapılan Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A. adlı bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte jandarma personeli kimlik kartı ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: 50 gözaltının olduğu 'Çelik Kafes' operasyonunda yatak bazası altında yakalandı - Son Dakika