Son dakika... 52'si çocuk 110 kişi düğün yemeğinden zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğünde 52'si çocuk 110 kişi düğün yemeğinden zehirlendi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde mevlit yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan kişiler bir süre sonra rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının ardından köye giden sağlık ekipleri zehirlenen kişilere ilk müdahalede bulundu. Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, tahsis ettiği minibüs ile vakaları hastanelere ulaştırdı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşayan köy sakinleri, ilçede bulunan özel ve devlet hastanesine kaldırılırken, 52'si çocuk 110 kişi tedavi altına alındı. Yemeğe katılan kişilerin tavuktan zehirlendikleri öğrenildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk hastaneye gelerek bilgi aldı.

Zehirlenme olayı ile ilgili bilgiler veren muhtar Başaran, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

Hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bozkurt ise hastane dışında yaptığı açıklamada, "Tavuk yemeği zehirlenmesi, bazı vatandaşımız özel hastaneye bazıları ise devlet hastanesine kaldırıldı. Şu ana kadar hayati tehlikesi söz konusu değil, inşallah doktorlarımız mücadele edecek. Dağlıca köyüne geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler hastaneye gelerek numune örnekleri aldığı öğrenildi. - ZONGULDAK