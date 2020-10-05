57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Ölü Ekmeği" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Ölü Ekmeği" filminin söyleşisi yapıldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Ölü Ekmeği" adlı yarışma filminin söyleşisi gerçekleştirildi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Ölü Ekmeği" adlı yarışma filminin söyleşisi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan "Ölü Ekmeği" filminin yönetmeni Reis Çelik ile oyuncular Mustafa Usta, Dilan Aksüt ve Şilan Düzdaban izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, geleneksel müziğin ustası olma hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen filminde, aşıklık kültürünü anlatmaya çalıştığını söyledi.

Aşıklık kavramının bir Türk kültürü olduğuna vurgu yapan Çelik, insanı diğer canlılardan ayıran temel şeyin, söz üretmesi olduğunu dile getirdi.

Kitap ve şiir yazdıran, aşk denilen kavramı destanlaştıranın, insanın yarattığı söz olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Sözle biz insan olduk. Aşıklık kültürü binlerce yıl, insanlığın birbirine ulaşmasını sağlayan temel kavram. Aşıklık kültürü, destan anlatıcılığıdır. Bunu biz çabuk atlayıp geçmeye başladık. Dejenere olmaya başladık. Günümüz internet çağına geldiğimizde de söz kültürünün hızla inmeye başladığını gördük. Telefonla mesajla 'Ok' yazıyoruz, olay tamam oluyor. Karşı bir fikir söylendiğinde, 'Sen ne düşünüyorsun?' denildiğinde o da 'Aynen' diyor. Söz bu kadar basitleşti, insanın gündeminden çıktı."

"Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi"

Çelik, aşıklık kültürünün günümüzde artık çok yaygın olmadığına işaret ederek, "Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi. Profesör olamıyorsunuz ama bir aşık çırağına el verecek ki o da belli bir aşamadan sonra 'Ben aşığım' diye ortaya çıkabilsin." dedi.

Oyunculardan Şilan Düzdaban, filmde coğrafyanın çok büyük bir etken olarak ortaya çıktığını, senaryoda en çok dikkati çekenin fakirlik ve hiç paradan söz edilmemesi olduğunu anlattı.

Mehmet Usta da günümüzün bir ozanı olan yönetmen Reis Çelik'in sözü sinemaya kendi üslubuyla aktardığını dile getirdi.

Oyuncu Dilan Aksüt ise Çelik'in alışılmışın dışında bir yönetmen ve çok iyi hikaye anlatıcısı olduğuna dikkati çekti.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ölü Ekmeği filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ölü Ekmeği filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ölü Ekmeği filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ölü Ekmeği filminin söyleşisi yapıldı

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Ölü Ekmeği' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Azerbaycan ordusu, Cebrail kentine bağlı 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1603 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1603 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Son Dakika: Yunan futbolcu Pelkas, resmen Fenerbahçe'de Son Dakika: Yunan futbolcu Pelkas, resmen Fenerbahçe'de         
19:02
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 20:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Ölü Ekmeği" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei