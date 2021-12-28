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Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi

28.12.2021 12:52
Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi

Son dakika haber... Van kara yolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırı davasında, terörist Hüseyin Osmanpur için savcı 6 kez müebbet hapis cezası istediŞırnak'ta 26 Eylül 2016'da, Şırnak- Van yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından...

Van kara yolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırı davasında, terörist Hüseyin Osmanpur için savcı 6 kez müebbet hapis cezası istedi

Şırnak'ta 26 Eylül 2016'da, Şırnak- Van yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan terörist Hüseyin Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ve yazılı savunmada bulunacağını söyledi. Savcı, Hüseyin Osmanpur'un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından  6 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Hüseyin Osmanpur'un avukatı ise, şehit edilen askerlerin silahlarının kayıp olup olmadığını, kayıp değilse silahlar üzerinde müvekkilinin parmak izlerinin bulunup bulunmadığı hakkında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep ederek, tutuksuz yargılama istedi. Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur'un tutukluluk halinin devamın karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi
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Şırnak, Savcı, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi - Son Dakika
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