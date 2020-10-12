CENAZESİ MORGA KONULDU

Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının seraya çalışmak için gittiği sırada konteyner evde çıkan yangında ölen 6 aylık Suriyeli bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze bir görevli tarafından nakil aracından indirilerek, morga alındı. Cenazenin getirilmesi sırasında bebeğin yakınlarından kimsenin bulunmadığı görüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,