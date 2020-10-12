Son Dakika | 6 aylık bebek, ailesi serada çalışırken konteynerde çıkan yangında öldü (2)
12.10.2020 12:49
Son dakika haberleri: CENAZESİ MORGA KONULDUAntalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının seraya çalışmak için gittiği sırada konteyner evde çıkan yangında ölen 6 aylık Suriyeli bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
CENAZESİ MORGA KONULDU
Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının seraya çalışmak için gittiği sırada konteyner evde çıkan yangında ölen 6 aylık Suriyeli bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze bir görevli tarafından nakil aracından indirilerek, morga alındı. Cenazenin getirilmesi sırasında bebeğin yakınlarından kimsenin bulunmadığı görüldü.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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