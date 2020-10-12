Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü - Son Dakika

Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü

12.10.2020 13:35
Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı. Konteynerde yalnız kalan 6 aylık bebek çıkan yangında hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedenini ise alevlerin arasından babası çıkardı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 6 aylık kız bebeklerini evde bırakan Suriye uyruklu anne ve baba, seraya çalışmaya gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada konteynerde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredekilerin çığlıklarını ve dumanları gören Suriyeli aile ise koşarak eve geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, baba ise küçük bebeğini alevlerin arasından çıkarmak için içeriye girdi. Babanın çıkardığı bebeğe de sağlık ekipleri müdahale etti. 6 aylık bebeğin, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bebeğin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Ateş seslerine uyandım"

Ailenin komşusu Eşref Çakal, sabah saatlerinde uyuduğu sırada ateş seslerine uyandığını belirterek, "Konteyner alev alıyordu. Çocuğun annesi babası camda çalışıyormuş. 'Yangın çıkmış' diye bağırdığımızda direkt elektriği kesmeye gittim. Annesi, babası geldi direkt müdahale ettik. Dinamosunu çalıştırıp, kendimiz söndürmeye çalıştık. İçerde çocuğun biri olduğunu öğrendik. Alevi söndürdükten sonra babası çocuğu alev yerinden çıkardı. Ondan sonra polis itfaiye geldi" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü
Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü
Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü
Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü
Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü

Suriyeli, Antalya, Yangın, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 6 aylık Suriyeli bebeğin kahreden ölümü - Son Dakika

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