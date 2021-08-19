Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 6 Eylül itibarıyla başlatılmasının planlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini de sözlerine ekledi.

AYRINTILARI BAKAN ÖZER PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağını dile getirdi. Karara ilişkin ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE SEMİNER VERİLECEK"

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

"SÜREÇ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK"

Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı yüzde 69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 15 fazla.