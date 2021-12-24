Üye Girişi
6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI - Son Dakika

6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI

24.12.2021 15:55
6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, sosyal medyada takipçileri çok olan hesapları ele geçirip, bunların üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, sosyal medyada takipçileri çok olan hesapları ele geçirip, bunların üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan yatırım vaadi ile dolandırıldıklarını belirten kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, 'hacker' olarak tabir edilen şüpheliler tarafından sosyal medya fenomenlerinin, tüzel kişilerin ve çok sayıda takipçisi bulunan makam sahiplerinin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini, buradan haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

30 SORUŞTURMA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Çalışmasını derinleştiren ekipler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ülke genelinde ve kentteki 30 soruşturma dosyasını birleştirip, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, bugün 'Şehit Selçuk Paker' ismi verilen operasyon düzenledi. Diyarbakır, Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda aralarında dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen M.M.A.'nın da olduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİM VE BANKA KARTI BULUNDU

Isparta'da gözaltına alınan M.M.A.'nin adresinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 3 hassas terazi, cep telefonu ve dolandırıcılık eyleminde kullanılan muhtelif banka kartları bulundu. Örgüt içerisinde 'hacker' olarak tabir edilen E.Ü.'nün Tekirdağ'daki evinde laptop, cep telefonu ve sim kartları ele geçirilirken, 'hesapçı' olarak tabir edilen M.M.T.'nin adresinde 1 tezkeresiz av tüfeği ve 123 kartu?, cep telefonu, sim kart ve banka kartları bulundu. Yine 'hesapçı' konumundaki şüpheli M.A.P.'nın ikametinde 1 av tüfeği, cep telefonu, sim kart ve banka kartları ile 'hesapçı' C.K.'nin adresinde 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 25 mermi, cep telefonu, sim kartlar ve banka kartları ele geçirildi.

Polisin 19 adreste yaptığı aramalarda toplam 24 cep telefonu, 29 sim kart ve bu sim kartlara ait 16 sim kart bloğu, 31 banka kartı, kredi kartı, 1 hafıza kartı ve 3 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI
6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI
6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Yatırım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi         
16:26
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: 6 İLDE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 19 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement