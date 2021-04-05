EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI - Son Dakika

EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI

05.04.2021 17:52

EDİRNE merkezli 6 ilde, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE merkezli 6 ilde, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren takibin ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen kitap, heykel ve çeşitli objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI
EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI

Tevrat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE 6 İLDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 16 GÖZALTI - Son Dakika


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