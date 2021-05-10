Son dakika: 6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

Adıyaman'da yedikleri yiyeceklerden zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü civarında oturan 6 kişilik Genç Ailesi, yedikleri yiyeceklerden dolayı zehirlenerek fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve ağrıları olan aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. - ADIYAMAN