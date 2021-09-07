Son dakika! 6 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük- Eskipazar karayolu Organize Sanayi kavşağında Ayhan Demirdaş (48) idaresindeki 78 SS 222 plakalı Toyota marka otomobil, Yasin T. (26) idaresindeki 38 NR 187 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Nazmiye Demirdaş (48), Fatma Bursal (71), Reşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde Tofaş sürücüsünün kavşağa hatalı giriş yaptığı sırada Eskipazar istikametine seyir halinde olan Toyata marka otomobili ile çarpıştığı yer alıyor.

(Rıdvan Bostancı/İHA)