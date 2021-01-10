6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada - Son Dakika

6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada

6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada
Son Güncelleme: 10.01.2021 13:56

KONYA'da iki komşu arasında binanın ortak kullanım alanıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan sopaların da kullandığı kavgada her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

KONYA'da iki komşu arasında binanın ortak kullanım alanıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan sopaların da kullandığı kavgada her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde oturan sınıf öğretmeni Ahmet Dede, komşusu olan ve aynı zamanda apartmanın giriş katında pastane işleten Feyzullah Cengiz'in binanın ortak kullanım alanını çay bahçesi olarak kullanması üzerine CİMER ve bağlı belediyelere şikayette bulundu. Bunun üzerine iki komşu arasında husumet oluştu. 7 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Feyzullah Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz ile Ahmet Dede arasında şikayet konusundan çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılması sonucu sopalı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi, aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Komşuların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Ahmet Dede, olay günü pastanenin önünden geçerken Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz'ün kendisine hareket edip, saldırmasıyla kavganın başladığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Ortak kullanım alanı olan yeri çay bahçesi olarak kullanıyordu. Bu durumdan rahatsız olduk. Ben de CİMER ve gerekli yerlere şikayet ettim. Aidat toplamaya gittiğimde şikayetimden sonra da beni tehdit etti. Perşembe günü akşam saatinde eşimle birlikte eve geldik. Oradan geçerken, o şahsın kayınvalidesi bana hareket etti. Bu arada şahsın eşi çıktı. Kayınvalidesi çöp kovasıyla bana vurmaya başladı. Ben kaçmaya başladım, yolun diğer tarafına geçtim. Bu arada grubun bir tarafı oğlumu dövüyordu. Sonra polis geldi ve olaya müdahale etti."

'DARP RAPORU ALDIM'

Gülderen İçöz de Ahmet Dede'nin kendisine küfrettiğini öne sürdü. Olayı anlatan İçöz, "Ben 'Ahmet Bey, niye şikayet ediyorsun, ayıp değil mi?' dedim. 'Ben bunlara elimden geleni yapacağım' dedi. Sonra bana küfretti. Ben de ona vurdum. Oğlu da bana saldırdı. Yere yığıldım. Darp raporu aldım. 8 yıldır damadımla uğraşıyor. Daha önce de tehdit etti" diye konuştu.

'8 YILDIR BENİMLE UĞRAŞIYOR'

Kavga sırasında başka bir yerde olduğunu ve eşinin telefonla kavga çıktığını söylemesi üzerine iş yerine geldiğini anlatan Feyzullah Cengiz de şöyle konuştu:

"Eşim aradı ve 'Koş yetiş dükkana gel, burada kavga başladı.' dedi. Babam kendi aracıyla hemen gitti. Arkasından ben de kendi aracımla gittim. Ben iş yerine gittiğimde, benim kayınvalidem ve babam yerde yatıyordu. Çalışanım yaralıydı, kafasından kan akıyordu. Ahmet'i kovaladım. Orada kim kime vurdu bilmiyorum. Çünkü ben de tekme darbesi aldım. Aynı binada oturuyoruz. Daha önce de tehdit etmedim. Bu arkadaş benimle 8 yıldır uğraşıyor."

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Ahmet Dede, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek
14:59 Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek
14:57 Antalyaspor Futbolcusunun Ailesi Kaza Geçirdi
14:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz
14:52 Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın
14:32 ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Türkiye için faiz tahminlerini yükseltti
14:24 Türkiye'de ilk vaka! İçmeden sarhoş oldu, tedavisinin ardından yeni bir hayata başlıyor
14:20 Yunanistan'daki sel felaketinde sulara kapılanlar ''Yardım edin'' diye bağırıyor
14:01 Freddie Mercury'nin piyanosu 2,2 milyon dolara satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 15:18:49. #1.12#
SON DAKİKA: 6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement