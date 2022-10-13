Son Dakika | 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı

13.10.2022 15:55
Son Dakika | 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri: MUĞLA'da, Pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kilo skunk, 2 kilo reçine esrar, 5 kök kenevir ve esrar yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

MUĞLA'da, Pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kilo skunk, 2 kilo reçine esrar, 5 kök kenevir ve esrar yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma, 1'i İsrail uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan İsrail uyruklu Shmuel Bonana D. (54) ile Bora Anıl Ç.'nin (32), uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için gidilen bağ evinin bahçesinde, Pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı. Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi. Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan Shmuel Bonana D. ile Bora A.Ç.'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor. El koyulan 6 yasaklı ırk köpek ise belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Kenevir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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