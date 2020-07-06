Son Dakika | 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi - Son Dakika

Son Dakika | 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

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Borsa İstanbul'da, 6 yabancı kuruma bugünden itibaren açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı. Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay boyunca uygulanacak olan açığa satış yasağı, Goldman Sachs, Jp Morgan ve Wood And Company'e 1 ay süreyle uygulanacak.


Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "


"Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK, Kurul) 30/06/2020 tarihli toplantısında 16/10/2019, 28/02/2020 ve 02/03/2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak özetle; 01/07/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 ve 28'inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştur.


Borsamızca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hesaplarından 01/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 06/07/2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur.


BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 3 ay


CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED 3 ay


MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3 ay


GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 ay


J.P.MORGAN SECURİTİES PLC. 1 ay


WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS 1 ay" - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Goldman Sachs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | 6 yabancı kuruma açığa satış yasağı geldi - Son Dakika Ekonomi
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