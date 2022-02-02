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Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu - Son Dakika

Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu

02.02.2022 11:41
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da, buz pateni sporcusu Umay Dağıstan (6), dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı.

ANKARA'da, buz pateni sporcusu Umay Dağıstan (6), dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı. Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın Türkiye 3'üncüsü olan Dağıstan, "Balıklar altta yüzerken ben üstlerinde kayıyorum. Rüya gibi, çok güzel" dedi.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeliz-Kerem Dağıstan çiftinin tek çocuğu Umay, henüz 4 yaşındayken buz patenine merak sardı. Ailesinin de yönlendirmesiyle buz pateni yapmaya başlayan Umay, özel kulübe yazıldı. Umay Dağıstan, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca 27-30 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası D-2 kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Kısa sürede yakaladığı başarı ile dikkat çeken Umay, Ankara'da dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı. Umay'ın donan göldeki gösterisi büyük ilgi gördü.

'RÜYA GİBİYDİ'1'inci sınıf öğrencisi Umay Dağıstan, buz tutan göl üzerinde kayarken kendisini özgür hissettiğini belirterek, "Balıklar altımda yüzerken ben üstlerinde kayıyorum. Rüya gibi, çok güzel. Daha büyük bir gölde de kaymak isterim. Aileme gölde kaymak istediğimi söyleyince henüz tehlikeli olduğunu ve daha çok donunca kayabileceğimi söylediler. Bütün yaz gölün donmasını bekledim. Bu kış çok güzeldi, her yer bembeyaz pamuk gibiydi ben de kaydım" dedi.

Yeliz Dağıstan ise kızının buz patenine çok meraklı olduğunu belirterek, "Daha 2,5 yaşındaydı ve ayağına göre paten yoktu. Ayağına büyük gelen bir paten almak zorunda kaldık. Giyer giymez kaymaya başladı. 'Buzda kaymayı denemek ister misin?' diye sorduk. 'İsterim' dedi. Buzda kayan çocukları izledi. Yaşı uygun olmadığı için başlayamadı. Pandemiden dolayı yarışmalara yeni yeni girmeye başladı. Sürekli gölde kaymak istediğini söylüyordu. Göl de dondu; güvenli görünce kızıma deneyebileceğini söyledik. Buzdan inmek istemedi. 'Saatlerce kaymak istiyorum' dedi. Ben özgür ve mutlu bir hayat sürmesini istiyorum. Bu yüzden ne yaparsa ne isterse arkasındayım" diye konuştu.


Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu
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Ankara, Eymir, Paten, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | 6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu - Son Dakika
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