Son dakika... 60 yıllık mesele ikna ile çözüme kavuşturuldu - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri'nde kamulaştırma problemleri yüzünden 60 yıldır çözülmeyi bekleyen mezarlık yolu, girişi ve otopark alanı sorunu ikna ve uzlaşma ile çözüme kavuşturuldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Asrı Mezarlığında 60 yıldır süregelen yol problemi çözüme kavuşturuldu. Mezarlığa giden güzergahtaki bazı arsalar, vatandaş malı olmasına rağmen mezarlık hizmetinde kullanılıyordu. Kamulaştırılmadan kullanılan bu araziler zaman zaman anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in girişim sonucunda 60 yıllık mesele çözüme kavuşturuldu.

Yapılan istişareler sonucunda yaklaşık 5 bin metre kare alanın şahıslar tarafından Belediye Başkanlığına Bedelsiz olarak hibe edildi. Kalan kısımlardaki tapu problemleri çözülerek tapular düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Başkan Yüksel gösterdikleri hassasiyetten dolayı arazi sahiplerine teşekkür etti.

Mezarlık otopark alanı ve giriş yolunun şahıs arazisi olmasına rağmen zaten kullanıldığını belirten Yüksel," Çiçek ailemiz bugüne kadar hiçbir sorun çıkarmadı. 60 yıldır bu alanı kullanıyoruz. Ama hem Belediye olarak bu alana hizmet konusunda bir iş yapamıyoruz. Hem de bu ailemiz mezarlık hassasiyetini düşünerek farklı yollara gitmedi. Bizlerde bu ailemizin daha mağdur olmamasını istedik. Alan üzerinde bulunan diğer arsalarının da gerekli tevhit işlemlerini Belediye olarak yaparak bu yeri Belediyemize hibe ettiler. Bizlerde Çiçek ailemizin tapularını çıkarttık ve şimdide teslim ediyoruz." Dedi.

Çiçek ailesinin büyüklerinin yıllardır bu sorunu çözemediğini belirten tapu hissedarlarından Hüseyin Çiçek, "Torunlar olarak yıllar sonra bizler bu sorunu çözdük. Hem Belediyemizin büyük bir sorunu ortadan kalkmış oldu. Hem de bizlerin sorunu giderilmiş oldu. Çünkü yıllardır mezarlığın otopark alanı ve girişi bizim arsamızdan geçiyordu. Mezarlık hassasiyetini bildiğimiz için ne kapatabildik ne de başka yollara başvuru yapa bildik. Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel ile yaptığımız istişareler sonucunda sorun giderilmiş oldu. İnşallah Belediye Başkanımız bu alana 'Çiçek ailesi otoparkı' ismini verir" dedi. - SİVAS