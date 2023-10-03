64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 03.10.2023 12:46

64 ilde "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, 928 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 64 ilde "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

744 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yapığı açıklamada, "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

"ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya şu sözlere yer verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

  • İstanbul'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 73 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Edirne'de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • İzmir'de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Mersin'de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Şanlıurfa'da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Diyarbakır'da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Ankara'da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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