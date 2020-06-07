Son dakika! 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Son dakika haberlerine göre Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Sokakta yürüyen vatandaşlar Banklarda oturan vatandaşlar Malatya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktıMALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü...

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Sokakta yürüyen vatandaşlar Banklarda oturan vatandaşlar Malatya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı. Sıcak ve güneşli havadan etkilenen vatandaşların parklarda ağaçların gölgesi altında dinlenerek vakit geçirdikleri gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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