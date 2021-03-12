Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü - Son Dakika

Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü

12.03.2021 10:28
Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü, System.String[]

Son dakika haberler: 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depreminin yıldönümü dolayısıyla Vali Mehmet Makas, bir anma mesajı yayımladı.

13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depreminin yıldönümü dolayısıyla Vali Mehmet Makas, bir anma mesajı yayımladı.

Vali Makas, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"653 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan 13 Mart 1992 Erzincan depremi, şehrimizin 1939 depreminden sonra yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Depremde kaybettiklerimizi andığımız gün olan 13 Mart, aynı zamanda bizlerin deprem konusunda da çıkarmamız gereken dersleri tekrar hatırlamamız gereken en önemli tarihlerden biridir. İlimiz, ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü Kuzey Anadolu Fay Hattında, 1. derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazırlıklı olmakla mümkündür. Depremin hasarlarını; felaketten sonra sergilenen dayanışma ile değil, depremden önce alınacak tedbirler ile azaltılabileceğini unutmamak gerekir.

Hepimizin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkartması gerekir. Bizler önlemlerimizi her an deprem olacakmış gibi almalı; oturduğumuz ve çalıştığımız binaların dayanıklılığından, evimizdeki ve işyerlerimizdeki eşyalarımızın olası bir felakete karşı can güvenliğimizi tehlikeye atacak bir konumda olmamasına kadar birçok tedbiri almamız gerekir.

Afetlere, özellikle de depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş olup, tüm illerimizde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimizde de Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza; afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında gerekli bilgilendirmeler "Afet Bilinci Eğitimi" ile verilmektedir. Bugüne kadar 12.843 kişiye bu eğitim verilmiş, yılsonuna kadar 156.963 kişiye bu eğitimin verilmesi planlanmıştır.

Ayrıca ilimizin afet risklerini belirleyecek, belirlediğimiz riskleri analiz edecek, böylece etkilerini görerek bu tehlikelerin vereceği zararları önlemek amacıyla neler yapılması, hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyeceğimiz İl Risk Azaltma Planının (İRAP) birinci modülü tamamlanmış, diğer modüller üzerinde ki çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Şehrimizin İl Afet Müdahale Planı hazırlanmış olup, bu plan ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 13 Mart Erzincan depreminin 29' uncu yıldönümünde böyle bir acının ne ilimizde ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." - ERZİNCAN

Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü

Erzincan, Türkiye, Deprem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi         
12:55
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! 653 kişinin hayatını kaybettiği 1992 Erzincan depreminin yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei